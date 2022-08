New York (ots/PRNewswire) -MEWAII AUF TIKTOK, INSTAGRAM UND FACEBOOKSeit April dieses Jahres hat Mewaii, eine aufstrebende Plüschmarke, über 600 Tiktok- und Instagram-Influencer aus verschiedenen Kategorien dazu gebracht, ihre Erfahrungen zu teilen. Die Deko-Tiktokerin „mushroomparasol" hat ihr Mewaii-Plüsch geteilt und 770k Aufrufe erhalten. Fashion-Tiktoker „style.fetish" teilte ihre Ansichten darüber, warum Mädchen ihre Nägel selbst pflegen sollten, in einem plüschigen Video mit mehr als 1,6 Millionen Aufrufen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn der Hashtag #mewaii wurde mehr als 4 Millionen Mal auf TikTok verwendet.Die Plüschfiguren in den sozialen Medien haben beim Publikum eine Leidenschaft entfacht, die über das bloße Liken und Teilen hinausgeht, denn sie haben erfolgreich eine Klick- und Kauflust ausgelöst; aber eine ist nie genug, schließlich sind es Sammlerstücke.Seit der Markteinführung Anfang 2022 hat sich der Umsatz von Mewaii jeden Monat verdoppelt. Auf Amazon US waren sie innerhalb einer Stunde nach Veröffentlichung vergriffen und wurden in diesem Monat 30.000 Mal verkauft. Die Mewaii Loooong Family Serie, die nur einen Monat später herauskam, steht jetzt auf Platz 1 der NEUEN Liste und die Mewaii Flufffy Family Serie ist unter den Top 20 der beliebtesten Plüschfiguren. Dieses überraschende Ergebnis gibt Mewaii auch Grund zu der Annahme, dass das Unternehmen eine jüngere Zielgruppe ansprechen und weitere Plüschserien entwickeln wird, die für den globalen Markt geeignet sind.In einer Zeit, in der soziale Medien die neue Sucht sind, sind die Menschen regelrecht an ihre Telefone, Laptops und iPads gefesselt. Die Pandemie hat Inhalte zurück in die Familien und Haushalte gebracht. Es liegt auf der Hand, dass die Quarantäne dazu geführt hat, dass der Komfort unserer Wohnumgebung stärker in den Vordergrund gerückt ist. Dies hat dazu geführt, dass der Konsum von Entertainment-Produkten und das geistige Wohlbefinden wieder in den Mittelpunkt gerückt sind. In diesem Zusammenhang traten die trendigen Plüschfiguren in den Blickpunkt der Öffentlichkeit: nicht nur als modische Accessoires, sondern auch als Begleiter zum Stressabbau.Informationen zu MEWAII[Kawaii] + [Meta] ≈ [Mewaii]Mewaii, eine Plüschmarke von Starpony(HK)Limited, wurde im Jahr 2020 von einer Gruppe von Plüschfigurenliebhabern gegründet. Die weichen und lebendigen Mewaii-Plüschfiguren zaubern ein Lächeln in die Gesichter der Menschen auf der ganzen Welt. In den kommenden Jahren wird Mewaii unter der Leitung von Starpony in eine ganz neue Phase treten.Mewaii-Plüschfiguren werden auf Amazon und Shopify https://mewaii.com/ verkauftMöchten Sie Vertriebspartner werden? Schreiben Sie an business@mewaii.comTikTok: @mewaii_officialInstagram: @mewaii_officialFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1872437/Mewaii_attracted_Tiktok_Instagram_influencers_categories_share_experiences_plush_products.jpgOriginal-Content von: mewaii, übermittelt durch news aktuell