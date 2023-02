Aufsichtsrat bestellt mit Leon Müller zweiten Vorstand

Kulmbach (ots) -Die Börsenmedien AG erweitert ihren Vorstand. Der Aufsichtsrat hat Leon Müller, bisher Chefredakteur des Medienunternehmens, zum zweiten Vorstand bestellt.Die Börsenmedien AG ist zuletzt infolge der Forcierung ihrer Digitalisierungsoffensive sowie der Erweiterung ihres Produktportfolios, unter anderem mit der Übernahme des Finanzen Verlages im vergangenen Jahr, erheblich gewachsen. Dieser Entwicklung trägt die Gesellschaft nunmehr Rechnung. Der Aufsichtsrat hat Leon Müller zum zweiten Vorstand bestellt. Er war zuletzt Chefredakteur des wöchentlich erscheinenden Anlegermagazins DER AKTIONÄR sowie des Monatstitels "einfach börse". Diese Rolle wird er auch weiterhin ausüben. Müller begann seine Karriere bei der Börsenmedien AG im Jahr 2007 als Redakteur und bekleidete im Laufe der Zeit verschiedene Positionen. Er verantwortete Projekte wie die Einführung des Paid-Content-Modells, die Etablierung des Segmentes Börsendienste bis hin zur Entwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im Jahr 2019, welche den AKTIONÄR zum reichweitenstärksten Medium für Privatanleger gemacht hat."Die Börsenmedien AG zählt heute zu den führenden Medienhäusern für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum. Leon Müller hat bewiesen, dass er die Börsenmedien AG maßgeblich voranbringen kann, er steht für vieles, was unser Haus ausmacht. Ich freue mich daher außerordentlich auf die nächste Stufe der Entwicklung unserer Gesellschaft mit einem nun erweiterten Vorstand", kommentiert Bernd Förtsch, Vorsitzender des nun zweiköpfigen Vorstands, Gründer und Eigentümer der Börsenmedien AG."Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das Aufsichtsrat und Eigentümer mir entgegenbringen. Den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre fortzuführen, ist Herausforderung und Ansporn zugleich. Wir haben ein hervorragendes Team und vieles vor. Die Möglichkeiten, die sich uns bieten, sind enorm. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, diese Potenziale im Sinne unserer Kunden und unserer Mitarbeiter zu heben", sagt Leon Müller.Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Durch die Übernahme des Finanzen Verlages ist mit drei Wochen- und zwei Monatstiteln - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, Euro am Sonntag sowie einfach börse und Euro - das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland entstanden.Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie die 2022 von Finanzen.net übernommene Präsenz boerse-online.de, bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz.Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.Pressekontakt:Kontakt PresseQuadriga Communication GmbHKent Gaertnergaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuell