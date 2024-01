Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen von Forschern für ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen Ono Pharmaceutical und BioMed X

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) -- Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neurophilen bei soliden Tumoren -Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japan) teilte mit, dass es eine neue Zusammenarbeit mit BioMed X (Heidelberg, Deutschland) auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapien begonnen hat und Forscher, die an diesem Forschungsprojekt interessiert sind, über BioMed X eingeladen hat.Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden BioMed-X-Pressemitteilung und den Antragsrichtlinien für das Forschungsprojekt:Die Pressemitteilung von BioMed X vom 19. Dezember 2023: BioMed X Institute und Ono Pharmaceutical starten neue Zusammenarbeit in der Krebsforschung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063593-1&h=356994714&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4063593-1%26h%3D2844365351%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbio.mx%252Fnews%252Fpress-releases%252Fbiomed-x-institute-and-ono-pharmaceutical-launch-new-collaboration-in-cancer-research-011089%252F%26a%3DBioMed%2BX%2BInstitute%2Band%2BOno%2BPharmaceutical%2BLaunch%2BNew%2BCollaboration%2Bin%2BCancer%2BResearch&a=BioMed+X+Institute+und+Ono+Pharmaceutical+starten+neue+Zusammenarbeit+in+der+Krebsforschung)Bewerbungsrichtlinien für das Forschungsprojekt: Aufruf zur Einreichung von Anträgen #2023-BMX-C03 offen bis 18. Februar 2024 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063593-1&h=328675906&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4063593-1%26h%3D3495566409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcareer.bio.mx%252Fcall%252F2023-BMX-C03%26a%3DCall%2Bfor%2BApplication%2B%25232023-BMX-C03%2Bopen%2Buntil%2BFebruary%2B18%252C%2B2024&a=Aufruf+zur+Einreichung+von+Antr%C3%A4gen+%232023-BMX-C03+offen+bis+18.+Februar+2024)(Zusammenfassung der Anträge) Weitere Informationen finden Sie unter dem oben genannten Link.Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neutrophilen in soliden TumorenProjektbezeichnung: 3 - 5 JahreEinreichungsfrist für Anträge: 18. Februar 2024Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636289/ONO_PHARMA_USA_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063593-1&h=605970715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4063593-1%26h%3D3658196774%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1636289%252FONO_PHARMA_USA_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1636289%252FONO_PHARMA_USA_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1636289%2FONO_PHARMA_USA_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aufruf-zur-einreichung-von-bewerbungen-von-forschern-fur-ein-gemeinsames-forschungsprojekt-zwischen-ono-pharmaceutical-und-biomed-x-302030390.htmlPressekontakt:Ono Pharmaceutical Co.,Ltd. Unternehmenskommunikation,public_relations@ono-pharma.comOriginal-Content von: Ono Pharmaceutical Co., übermittelt durch news aktuell