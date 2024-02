Aufregende Neuigkeiten: Vinci Aktie-Anleger sollten gespannt sein!

Die Aktie von Vinci wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das wahre Kursziel um +14,39% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung von Vinci

Am 16.02.2024 verzeichnete Vinci einen Kursrückgang von -1,99%. Das Kursziel für Vinci liegt bei 129,54 EUR, und das Guru-Rating beträgt nun 4,16 nach 4,16.

Marktsentiment und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Vinci eine negative Kursentwicklung von -2,53%, was zu einer relativ pessimistischen Marktstimmung führte. Die Analysten in den Bankhäusern zeigen sich ebenfalls vom aktuellen Trend beeinflusst, wobei die Mehrheit der Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf einstuft.

Analystenmeinungen im Überblick

Von insgesamt 31 Analysten halten 10 die Aktie von Vinci für einen starken Kauf, während 17 weitere Analysten sie als Kauf einstufen. Drei Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und nur ein Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Somit sind insgesamt 87,10% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf Vinci.

Fazit

Trotz der jüngsten Kursentwicklung behalten die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 129,54 EUR bei, was Vinci ein Kurspotenzial von +14,39% bietet. Das positive Marktsentiment und das überwiegend optimistische Analystenrating deuten darauf hin, dass Vinci möglicherweise unterbewertet ist und Investoren eine attraktive Möglichkeit bietet.

