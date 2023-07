Aufholbedarf für deutsche Kommunen bei Klimaschutz

Wien (ots) -- Straßenverkehr: Risiko und Chance für deutsche Kommunen- Kapsch TrafficCom präsentiert Lösungen am Bayerischen StädtetagUm die gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele zu erreichen, müssen in Deutschland bis 2045 alle rund 11.000 Kommunen klimaneutral agieren. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg – so schätzt die staatliche Förderbank KfW, dass Kommunen deutlich mehr tun müssen, um die Klimaneutralität zu erreichen.Der Straßenverkehr, aktuell für rund 20 % der CO2-Emissionen Deutschlands verantwortlich, spielt dafür eine zentrale Rolle. Schätzungen zufolge wird die Anzahl an Fahrzeugen auf deutschen Straßen außerdem bis 2030 deutlich zunehmen. Für Städte heißt das, dass nicht nur mehr Verkehr für mehr Emissionen sorgt, sondern auch zunehmend die städtische Infrastruktur belastet und Stadtzentren verstopft.Was müssen Städte tun?Es geht also im Sinne der Mobilitätswende darum, den existierenden Verkehr effizienter und nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig die Mobilität der Bevölkerung zu gewährleisten.Um diese Ziele zu erreichen, können erprobte und wirksame Instrumente wie intelligente Verkehrsleitung und dynamische Verkehrsbepreisung eingesetzt werden – unabhängig von der Größe oder Bevölkerungsmenge der Stadt. Dadurch werden Staus vermieden, die Straßenkapazität erhöht und gleichzeitig das Verkehrsaufkommen reguliert, während finanzielle Mittel für die Mobilitätswende freiwerden.„Anders als bei politischen Lenkungsvorhaben durch Steuern und Abgaben entstehen durch unsere Systeme Vorteile, die unmittelbar bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen: Flüssigerer Verkehr, verbesserte Sicherheit und letztlich lebenswertere Innenstädte für alle – auch für Autofahrende und Einzelhandel,“ kommentiert Carolin Treichl, EVP EMENA bei Kapsch TrafficCom.Ein moderner, digitaler Weg, den Modal-Split zu verbessern, Emissionen substanziell abzusenken, Stau zu minimieren, lebenswerte Städte zu schaffen und die Bürger mitzunehmen – dafür steht der Lösungsansatz, den Kapsch TrafficCom als Beitrag zur Mobilitätswende leisten kann und den wir auch beim diesjährigen Bayerischen Städtetag vom 12.-13. Juli in Erlangen vorstellen werden. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu sprechen!Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficComPressekontakt:Sandra BijelicHead of Corporate CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaP +43 664 628 1720sandra.bijelic@kapsch.netOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell