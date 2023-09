Der Auf- und Abstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen!

Frühere Aussagen meinerseits prognostizierten eine Kursrücksetzung an den Krypto-Märkten. Überraschenderweise fand ein Kurssprung statt, hervorgerufen durch die Entscheidung eines US-Bundesgerichts gegen die SEC (Securities and Exchange Commission). Das Gericht hob das Verbot der Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Bitcoin (Spot) ETF auf, welches von der SEC verhängt worden war.

Die Richter entschieden, dass die Ablehnungsgründe der SEC unzureichend waren. Dies löste eine kurze Euphorie aus und trieb den Bitcoin-Kurs um über 2.000 US-Dollar nach oben. Jedoch wichen die Feierlichkeiten bald Ernüchterung – alle Gewinne wurden wieder zunichte gemacht und spiegeln somit treffend das Sprichwort „Wie gewonnen, so zerronnen!“ wider.

Feiern Sie niemals Gerichtsentscheide!

Diese Situation wirft Fragen auf: Warum...