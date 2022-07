Auf diese 6 Aktien sollten Sie achten!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am vergangenen Samstag den Ausbruch der Affenpocken zu einem globalen Notfall erklärt und damit die höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Angaben des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus sind inzwischen weltweit mehr als 16.000 Fälle in mehr als 75 Ländern gemeldet worden. Die Daten der WHO zeigen, dass die Zahl der nachgewiesenen Affenpocken-Infektionen von Ende Juni bis Anfang Juli… Hier weiterlesen