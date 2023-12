Auf diese 13 Aktien setzen sowohl Meme-Trader als auch Hedgefonds

Meme-Trader aus den Reddit-Foren und Hedgefonds sind eigentlich natürliche Feinde am Kapitalmarkt – doch auf diese Werte setzen sowohl die institutionellen Investoren als auch die Privatanleger:

Vor allem in den Jahren 2021/22 hat es sich zu einer der größten Storys an der WallStreet entwickelt: Meme-Trader. Kleinanleger in Reddit-Foren organisierten sich gegen die Macht der großen Hedgefonds und squeesten diese aus ihren Short-Positionen. Aus dieser Phase der Gier und Euphorie gingen allerdings nicht viele Gewinner hervor. Einen cineastischen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.