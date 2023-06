Auf dem Weg zur kohlenstoffneutralen Produktion: Novelis testet den Einsatz von Wasserstoff in Recyclingöfen

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Atlanta (ots/PRNewswire) -Novelis Inc., ein führender Anbieter von nachhaltigen Aluminiumlösungen und weltweiter Marktführer im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings, gab heute bekannt, dass sein britisches Werk in Latchford einen Förderbetrag in Höhe von 4,6 Millionen Pfund im Rahmen des 55 Millionen Pfund umfassenden Industrial Fuel Switching Competition Programms der britischen Regierung erhalten hat. Dieses ist Teil des eine Milliarde Pfund umfassenden Net Zero Innovation Portfolios (NZIP) und des regionalen HyNet-Projekts.Novelis ist bereits seit 2017 Partner des HyNet-Projekts und unterstützt die Entwicklung des regionalen Infrastrukturprojekts. Darüber hinaus führt Novelis eigene technische Machbarkeitsstudien zur Nutzung von Wasserstoff als direkten Ersatz für Erdgas durch."Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen ist eine bedeutende Maßnahme, um die kohlenstoffneutrale Produktion in unseren Werken weiter voranzubringen", sagte Emilio Braghi, Executive Vice President, Novelis Inc. und President, Novelis Europe. "Neben der Dekarbonisierung unserer eigenen Anlage treibt diese Zusammenarbeit auch die industrielle Dekarbonisierung der gesamten Nordwest Region Englands voran."Mit den kürzlich gewährten Fördermitteln des Department for Energy Security & Net Zero der britischen Regierung wird das Novelis Werk in Latchford in einer Testphase 2024 die Verwendung von Wasserstoff in einem seiner Recyclingöfen testen."Wir sind stolz darauf, dass wir zu den Vorreitern bei der Nutzung von Wasserstoff in der Aluminiumindustrie gehören und dass die Tests in Latchford die Forschung zur weiteren Verwendung von Wasserstoff in unseren Recyclingbetrieben weltweit vorantreiben werden", sagte Allan Sweeney, Werksleiter Novelis Latchford.Die Testphase wird in Zusammenarbeit mit Progressive Energy, einem unabhängigen britischen Energieunternehmen, durchgeführt und erfordert den Einbau neuer Brenner und Regeneratoren, die mit Wasserstoff oder einem Wasserstoff-Gas-Gemisch betrieben werden können. Außerdem muss das Material der Ofenauskleidung durch ein für Wasserstoff geeignetes Material ersetzt werden.Beim Betrieb des Schmelzofens kann die Verwendung von Wasserstoff anstelle der gleichen Menge Erdgas, abhängig von der finalen Konfiguration, den CO2-Ausstoss um bis zu 90 % senken."Die Dekarbonisierung unserer Schmelzprozesse ist ein entscheidender Schritt, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Diese sehen vor, unseren Kohlenstoff-Fußabdruck bis 2026 um 30 % zu reduzieren und bis 2050 oder früher kohlenstoffneutral zu sein", so Suzanne Lindsay-Walker, Vice President, Sustainability, Novelis Inc.Neben dem Beitrag zum HyNet-Projekt untersucht Novelis mit Forschungs- und Entwicklungsteams weltweit außerdem die Möglichkeit, Plasma, Elektrizität und Biomasse zur Energieversorgung der Produktionsbetriebe zu nutzen.Über NovelisNovelis Inc. wird von seinem Ziel angetrieben, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind weltweit führend in der Fertigung von innovativen Aluminiumprodukten und im Aluminium-Recycling. Unser Bestreben ist es, der weltweit führende Anbieter für kohlenstoffarme, nachhaltige Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für dieses Ziel kooperieren wir mit unseren Lieferanten und Kunden aus der Automobilindustrie, der Getränkedosenfertigung, der Luftfahrt und den Industrien vieler Spezialprodukte in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, ein Branchenführer für Aluminium und Kupfer. Hindalco führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf novelis.com.Über Novelis Latchford Novelis Latchford in Warrington, Großbritannien, ist eine der größten Recyclinganlagen für gebrauchte Getränkedosen aus Aluminium in Europa und Europas größter geschlossener Kreislauf für Aluminiumwalzprodukte für die Automobilindustrie mit einer jährlichen Recyclingkapazität von bis zu 195.000 Tonnen. Die Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Produktion von Novelis, deren Kapazität ausreicht, um jede im Vereinigten Königreich verkaufte Aluminium-Getränkedose zu recyceln. In Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover (JLR) wurde das erste geschlossene Kreislaufsystem in Europa mit einem eigenen Eisenbahndienst geschaffen, um Aluminium effizient zwischen Novelis und der Produktionsstätte von JLR im Vereinigten Königreich zu transportieren. Aufgrund des hohen Maßes an wirtschaftlicher Integration und der geografischen Nähe zwischen der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz ist Novelis grenzüberschreitend in gut etablierten und effizienten Lieferketten tätig. Diese Verflechtung führt zu erheblichen Skaleneffekten, die den Wertschöpfungsketten in ganz Europa zugute kommen, und ermöglicht es Novelis, den Einsatz von recycelten Rohstoffen zu maximieren, was dem Ziel entspricht, seinen Kunden kohlenstoffarme und nachhaltige Aluminiumlösungen anzubieten.Zukunftsgerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen, mit denen die Absichten, Erwartungen und Vorhersagen von Novelis beschrieben werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze enthalten. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen die Zielsetzung Verringerung des CO2-Fußabdrucks um 30 % bis 2026 und die Erreichung der CO2-Neutralität bei Novelis bis 2050. Novelis weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund ihrer Art mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Wir haben nicht die Absicht und weisen jede Verpflichtung von uns, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren. Wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken könnten, sind unter der Überschrift „Risk Factors" auf dem Formular 10-K enthalten, das von der Gesellschaft für das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2143353/Novelis_Latchford_Hydrogen_in_Recycling_Furnaces.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3907780-1&h=924889627&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3907780-1%26h%3D914818027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2143353%252FNovelis_Latchford_Hydrogen_in_Recycling_Furnaces.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2143353%252FNovelis_Latchford_Hydrogen_in_Recycling_Furnaces.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2143353%2FNovelis_Latchford_Hydrogen_in_Recycling_Furnaces.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2143354/Novelis_Latchford_annual_recycling.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3907780-1&h=3932123390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3907780-1%26h%3D683285218%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2143354%252FNovelis_Latchford_annual_recycling.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2143354%252FNovelis_Latchford_annual_recycling.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2143354%2FNovelis_Latchford_annual_recycling.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542580/Novelis_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3907780-1&h=1766033883&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3907780-1%26h%3D1177383701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F542580%252FNovelis_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F542580%252FNovelis_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F542580%2FNovelis_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auf-dem-weg-zur-kohlenstoffneutralen-produktion-novelis-testet-den-einsatz-von-wasserstoff-in-recyclingofen-301866087.htmlPressekontakt:Julie Groover,Corporate Communications,+1 404 316 7525,julie.groover@novelis.com; Novelis Europa Medienkontakt : Susann Aamara,Europe Communications,+41 79 858 08 24,susann.aamara@novelis.comOriginal-Content von: Novelis Inc., übermittelt durch news aktuell