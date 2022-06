Auf Wachstumskurs: Ricardo Biron Consulting GmbH sucht weitere Mitarbeiter

Frankfurt (ots) -Die Ricardo Biron Consulting GmbH mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in verschiedenen Arbeitsbereichen. Zu diesen Bereichen gehören Mediengestalter für Bild und Ton, Vertrieb im Innen- und Außendienst, Buchhaltung, Social Media, Kundenbetreuung und Grafik. Die berufliche Erfahrung ist für die Agentur dabei zweitrangig, da Quereinsteiger mit dem passenden Schulungssystem auf die Arbeit vorbereitet werden und ebenfalls die Chance auf Weiterbildungen und Aufstiegschancen erhalten.Geschäftsführer Ricardo Biron: "Wir konnten uns bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig verdoppeln - das ist auch das Ziel für dieses Jahr. Um also zu expandieren und auch die Anfragen potenzieller Kunden gerecht zu werden, benötigen wir neue motivierte Mitarbeiter, die auch in Zukunft mit uns wachsen wollen."Die Aufgabe der Agentur ist es, Coaches, Berater und Experten dabei zu helfen, ihre eigenen Bücher zu schreiben, zu vermarkten und darüber erfolgreich Kunden zu gewinnen. Außerdem bauen sie mithilfe des Buchprojekts ihre Reichweite aus und positionieren sich in ihrer Branche.Potenzielle Mitarbeiter erhalten in diesem aufstrebenden jungen Unternehmen die Chance auf Mitgestaltungsmöglichkeiten, einen sicheren Arbeitsplatz und sehr gute Aufstiegschancen aufgrund des raschen Wachstums der Agentur. Zudem gestaltet sich die tägliche Arbeit sehr abwechslungsreich, da ihre Kunden aus sehr unterschiedlichen Branchen kommen und ihr Fachwissen an die Mitarbeiter weitergeben. Darüber hinaus erhalten sie eine faire Vergütung und eine familiäre und motivierte Arbeitsatmosphäre innerhalb des Teams."Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern an und unterstützen sie daher in ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Aufgrund unseres stetigen Wachstums suchen wir laufend neue Teamkollegen, die uns dabei mit Leidenschaft unterstützen, großartige Buchprojekte anzugehen", sagt Biron.Über Ricardo Biron:Ricardo Biron ist der Autor der Bücher "Tools der Supertrainer", "Bestseller schreiben" und "Millionen mit einem Buch" und Experte im Bereich Buchentwicklung und Buchmarketing. Er hilft Coaches, Trainern und Experten dabei, ihre eigenen Bücher zu schreiben und zu vermarkten, um darüber im Anschluss erfolgreich Kunden zu gewinnen.Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.ricardobiron.de/Pressekontakt:Ricardo Biron Consulting GmbHhttps://www.ricardobiron.deE-Mail: support@ricardobiron.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Ricardo D. Biron Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell