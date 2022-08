Auf Wachstumskurs: PAIR Finance erweitert Führungsteam und gewinnt Flaconi-Managerin Dr. Susanne Wruck als COO

Berlin (ots) -- Fintech für KI-basiertes Inkasso verstärkt Führungsebene mit diplomierter Mathematikerin und promovierter Ökonomin- Dr. Susanne Wruck kommt von Flaconi, wo sie Senior Vice President Customer Fulfillment war- Dr. Susanne Wrucks ausgeprägte Erfahrung in der Prozessoptimierung werden bei der weiteren Expansion von PAIR Finance eine wichtige Rolle spielenPAIR Finance, das führende KI-basierte Fintech für Inkasso in Deutschland und Österreich gab heute bekannt, dass Dr. Susanne Wruck als Chief Operating Officer zu PAIR Finance gestoßen ist. Vom 1. August 2022 an übernimmt sie die Rolle von Fabian Platzen, der sich von nun an auf seine Rolle als Chief Financial Officer fokussieren wird. Dr. Susanne Wruck kommt zu PAIR Finance, nachdem sie ein Jahrzehnt im E-Commerce bei Flaconi und Bringmeister tätig war. Bei Flaconi verantwortete sie zuletzt vor allem die Bereiche Fulfillment, Delivery und Customer Care.Dr. Susanne Wruck, COO bei PAIR Finance: "PAIR Finance ist ein ehrgeiziges Unternehmen, dass ein schnelles Wachstum und eine hohe Dynamik aufweist. Der Start bei PAIR Finance ist eine aufregende Gelegenheit für mich. Die Technologie von PAIR Finance ist ein echter Wendepunkt. Ich bin dabei, Teil einer greifbaren Innovation zu sein, die das starre und überholte Paradigma des Inkassos verändert und sich gleichzeitig positiv auf die Reputation von Marken und die Kundenbeziehung auswirkt. Ich freue mich sehr, mit Stephan und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir den Status Quo in der Inkassowelt weiter herausfordern - auch in neuen Märkten."Fabian Platzen, CFO bei PAIR Finance: "Mit Susanne übernimmt eine Führungskraft mit großem Erfahrungsschatz den Operation-, Customer Care- und Collection-Bereich. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, mich künftig als CFO voll auf die Themen Finance, Risk und Legal fokussieren zu können, während PAIR Finance als führender Anbieter in eine neue Wachstumsphase eintritt."Stephan Stricker, Gründer und CEO bei PAIR Finance: "Ich danke Fabian, der die Rolle des COO bislang sehr erfolgreich übernommen hat und von nun an seine volle Aufmerksamkeit auf den national und international wachsenden Finance- und Legal-Bereich legen wird. Ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie ist ein starkes und diverses Management-Team. Ich bin sehr glücklich, nun mit Susanne eine analytische, prozessgetriebene Operations-Expertin als COO an Bord zu haben. Sie bringt wertvolle Erfahrung im schnellen Skalieren von Digitalunternehmen mit. Die Ernennung von Susanne ist ein wichtiger Schritt, der uns entscheidend auf unserem Expansionskurs in Europa unterstützt."Dr. Susanne Wruck begann ihre Karriere bei der damaligen Edeka-Tochter Bringmeister. Bei dem Lieferdienst baute sie die Inhouse Auslieferung auf und übernahm danach die Leitung des Standorts Berlin für den Bereich Delivery. Anschließend wechselte die diplomierte Mathematikerin zum Online-Versandhändler Flaconi, wo sie zuletzt als Senior Vice President Customer Fulfillment tätig war. Für Flaconi entwickelte sie ein State-of-the-Art Logistikkonzept für den neuen Standort Halle (Saale) und leitete den Aufbau des 28.000 Quadratmeter großen Fulfillment-Centers, das seit April 2021 in Betrieb ist. Dr. Susanne Wruck promovierte nach ihrem Mathematik-Studium in Betriebswirtschaft über optimierte Fulfillmentprozesse im E-Commerce an der Vrije Universiteit Amsterdam.PAIR Finance zählt derzeit 180 Mitarbeiter*innen und nimmt die führende Position bei KI-Technologielösungen und personalisierter Kundenerfahrung im Inkassobereich ein. Seit 2021 ist das Fintech auch auf dem österreichischen Markt vertreten. Das Unternehmen wurde im Juli 2022 mit einem MPE Award für seine Nutzung von Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz ausgezeichnet. Zuvor erhielt PAIR Finance Preise unter anderem als beste Händler-Bezahlinitiative (MPE Award 2021) sowie für seine Geschäftsidee (Red Herring Award 2021).Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung unter: www.pairfinance.com/mediakit-cooPressekontakt:PAIR Finance PressekontaktDenise Schönherrmedia@pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell