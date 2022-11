Auf der Suche nach steigenden Kursen? Diese 2 Aktien gehören zu den Top-Performern des Jahres

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktienkurse weltweit sind seit Monaten auf Berg-und-Tal-Fahrt. Insgesamt hat sich der breite Markt aber seit Jahresbeginn gut gehalten. Der deutsche Leitindex DAX beispielsweise hat nach aktuellem Stand mit einem Kurs von 14.353 Punkten knapp 10 % verloren (Stand: 28.11.2022, relevant für alle Kurse). Das Minus ist also deutlich weniger dramatisch, als es sich anfühlt.

Sollte der DAX das Jahr auf diesem Niveau beenden, wären die Verluste sogar nur halb so hoch wie 2018. Damals ist der Index um 18 % abgerutscht und hat die Verluste schon im nachfolgenden Jahr mit einem Anstieg um mehr als 25 % mehr als ausgeglichen.

2 Aktien, die gegen den Trend zulegen

Aber natürlich entwickeln sich nicht alle Aktienkurse gleich. Auch im DAX finden sich große Verlierer wie Puma (WKN: 696960), die seit Jahresbeginn um über 50 % gefallen sind. Gleichzeitig gibt es aber auch große Gewinner. Hier sind zwei Aktien aus der DAX-Familie, die auf bestem Wege sind, das laufende Jahr mit einem kräftigen Kursplus zu beenden.

SMA Solar

Der erste Kandidat ist die SMA Solar-Aktie (WKN: A0DJ6J). SMA Solar hat ein paar harte Jahre hinter sich. Gleich mehrere der vergangenen Geschäftsjahre wurden mit hohen Verluste abgeschlossen. Dementsprechend hat der Aktienkurs auch eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Noch im Frühjahr ist der Kurs zeitweise unter 30 Euro gefallen. Dieser Kurssturz ging aber nahtlos in eine enorme Rally über.

Inzwischen kostet eine Aktie schon wieder 60 Euro. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs damit um mehr als 60 % zugelegt und macht die Aktie zu einem der Top-Performer des Jahres. Und das aus gutem Grund. Denn SMA Solar hat im dritten Quartal die Prognose für Umsatz und Gewinn angehoben und dürfte das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen. Noch dazu hat das Unternehmen beste Voraussetzungen, in den kommenden Jahren weiter kräftig zu wachsen.

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten.

Deutsche Telekom

Auch die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) kommt seit Jahresbeginn auf ein beachtliches Kursplus von immerhin 21 %. Aktuell kostet eine Telekom-Aktie 19,67 Euro.

Das Geschäftsmodell der Telekom bringt zwar wenig Dynamik mit sich und hat damit kaum das Potenzial, eine riesige Kursrally anzufeuern. Aber es ist auch sehr unempfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen. Es ist also nicht zu erwarten, dass der Telekom in einer Rezession haufenweise die Kunden weglaufen. Das ist sicherlich einer der Gründe für die stabile Entwicklung in diesem Jahr.

Aber das ist natürlich bei Weitem nicht der einzige Grund. Noch wichtiger ist, dass die Telekom kräftige Gewinne erwirtschaftet und weiter wächst. In diesem Jahr wurde die Prognose für das Geschäftsjahr inzwischen schon drei Mal angehoben.

Schon in den ersten drei Quartalen ist der Nettogewinn je Aktie um über 80 % auf 1,41 Euro in die Höhe geschossen. Kein Wunder also, dass die Aktie immer weiter steigt. Und im nächsten Jahr kann man als Aktionär direkt von diesen starken Zahlen profitieren. Denn die Telekom hat schon jetzt eine Dividendenerhöhung auf 0,70 Euro in Aussicht gestellt.

Der Artikel Auf der Suche nach steigenden Kursen? Diese 2 Aktien gehören zu den Top-Performern des Jahres ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

