Auf der CES 2024: ECOVACS revolutioniert das Smart Home mit Robotik-Innovationen

Las Vegas / Düsseldorf (ots) -ECOVACS präsentiert auf der CES 2024 mit neuentwickelten Robotern für die Boden-, Decken-, Fenster- und Rasenpflege die Zukunft des intelligenten Haushalts.Mit modernsten Funktionen ausgestattet, verkörpern der DEEBOT X2 COMBO, eine neue Version des preisgekrönten DEEBOT X2 OMNI, und der WINBOT W2 OMNI wie kein anderes Produkt das ECOVACS Markenversprechen "Robotics for all". Der DEEBOT X2 COMBO ist der erste DEEBOT, der Matter-fähig ist. Der universelle Smart-Home-Standard Matter macht es möglich, dass verschiedene Komponenten problemlos miteinander interagieren können. Er verfügt über verbesserte Sprachsteuerung und optimiert die vollautomatische Hausreinigung mit seiner sehr hohen Präzision und Gründlichkeit beim Säubern von Hartböden, Teppichen, Sofas, Vorhängen oder Decken. Der WINBOT W2 OMNI ist jetzt mit einer All-in-One-Station ausgestattet, die ihn zum portabelsten Fensterreinigungsroboter auf dem Markt macht. Hausbesitzer müssen bei der Reinigung ihres Zuhauses nicht länger selbst Hand anlegen - stattdessen übernehmen die smarten Lösungen von ECOVACS die verschiedenen Aufgaben. Das gilt auch für den ECOVACS-Mähroboter GOAT GX 600. Er nutzt eine ähnliche Navigationstechnologie wie die DEEBOTs, um die automatische Rasenpflege zu vereinfachen - eine Konfiguration der Mähgrenzen im Garten ist dabei nicht erforderlich.Pionierarbeit im Bereich Robotertechnik seit 25 JahrenSeit 25 Jahren leistet ECOVACS mit seiner marktführenden Robotertechnik Pionierarbeit im Bereich der intelligenten Reinigungslösungen für den Haushalt, die die Menschen im Alltag entlasten. Dafür erweitert ECOVACS kontinuierlich sein Portfolio, definiert so Aufgaben im Haushalt neu und treibt Innovationen auf dem Markt für Haushaltsroboter weiter voran."Unser Engagement für die Neugestaltung der smarten Hausreinigung geht weit über technologische Innovationen hinaus", betont David Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS-Gruppe und CEO von ECOVACS ROBOTICS. "Unser Ziel ist es, Menschen von ihren täglichen Routineaufgaben im Haushalt zu befreien und ihnen mehr Zeit für die Dinge zu geben, die sie lieben - egal, ob mithilfe unserer Boden- und Fensterreiniger oder Rasenmäher."DEEBOT X2 COMBO: Saugroboter, Wischmopps, Absaugstation und Handstaubsauger in einemAuf der CES 2024 stehen gleich mehrere Heimroboter-Innovationen im Rampenlicht, darunter eine neue Variante von ECOVACS preisgekröntem X2 OMNI, dem ersten DEEBOT mit quadratischem D-Profil für eine noch präzisere Reinigung bis in die kleinsten Ecken. Der DEEBOT X2 COMBO geht einen Schritt weiter, indem er diese noch einmal steigert: Er erweitert den leistungsstarken DEEBOT X2 OMNI Saugroboter um einen Handstaubsauger - und macht ihn somit noch vielseitiger einsetzbar. Dank Matter-Zertifizierung ist der DEEBOT X2 COMBO so optimiert, dass er in jedem Smart Home unabhängig vom Ökosystem problemlos einsatzbereit ist.Hand- und Stabstaubsauger machen zusammen ein Drittel des gesamten Bodenreinigungsmarktes aus und sind die am häufigsten gekauften Staubsaugerprodukte. Grund genug dafür, dass ECOVACS seine Möglichkeiten erweitert, um seiner übergreifenden Mission, die gesamte intelligente Hausreinigung zu revolutionieren, näher zu kommen: Der DEEBOT X2 COMBO ist das erste Staubsaugersystem von ECOVACS für das ganze Haus, macht gleich mehrere separate Reinigungsprodukte überflüssig und schafft Platz für die wirklich wichtigen Dinge im Haus. Das intelligente Gerät eignet sich für Wohnungen und Häuser jeglicher Größe, egal ob klein, mittel oder groß. ECOVACS neueste Staubsaugerinnovation DEEBOT X2 COMBO ist mit einem Handstaubsauger ausgestattet. Wer den Handstaubsauger auch als Stabstaubsauger nutzen möchte, erweitert den DEEBOT X2 COMBO um den separat erhältlichen Stabaufsatz.DEEBOT X2 COMBO übernimmt vielfältige Aufgaben und macht weitere Geräte überflüssigInnovativ ist auch die Designänderung des DEEBOT X2 OMNI hin zu einem quadratischen Profil. Sie ermöglicht eine einmalige Reinigungspräzision von Kante zu Kante und deckt in einem einzigen Arbeitsgang 99,8 Prozent mehr Bodenfläche als herkömmliche Saugroboter auf dem Markt ab. Mit dem zusätzlichen leichten, ergonomisch geformten Handgerät, das über Fugen-, Flächen- und Polsterwerkzeuge verfügt, ermöglicht der DEEBOT X2 COMBO die Reinigung des gesamten Hauses und darüber hinaus - einschließlich Möbel, Treppen, Autos und mehr. Weil der DEEBOT X2 COMBO viele verschiedene Aufgaben kombiniert und dabei das Zuhause effizient reinigt, ersetzt er als ultimative Lösung verschiedene Geräte.Beim Saugen kann der DEEBOT X2 COMBO auf eine beeindruckende Saugleistung von 8700 Pa zurückgreifen. Damit hat er genug Power, um auch hartnäckigsten Schmutz und tief im Boden sitzende Ablagerungen aufzunehmen. Zusammen mit dem OZMO Turbo 2.0 rotierenden Wischsystem des DEEBOT X2 OMNI und der branchenweit höchsten Mopp-Hubkraft schrubbt der DEEBOT X2 COMBO kraftvoll Flecken weg und bewegt sich nahtlos von harten zu weichen Böden, ohne dass ein Eingreifen notwendig wird. Um sich dabei perfekt im Raum orientieren zu können, verfügt der DEEBOT X2 COMBO über all die innovativen Navigations- und Smart-Home-Funktionen des DEEBOT X2 OMNI, einschließlich des ersten integrierten Navigationssystems für einen größeren Bewegungsbereich, schneller Kartendarstellung und kürzerer Reaktionszeiten. Hinzu kommen TrueDetect 3D 2.0 zur präzisen Hindernisvermeidung, die reaktionsschnelle YIKO 2.0-Sprachsteuerung und weitere Smart-Home-Funktionen. Obendrein ist der DEEBOT X2 COMBO mit der jetzt verfügbaren Version Matter 1.2 sofort Matter-fähig, sodass er nach der Zertifizierung problemlos in jedem Smart-Home-Ökosystem einsatzbereit ist.DEEBOT X2 COMBO mit All-in-One-Basisstation für automatisiertes Aufladen, Entleeren und NachfüllenGeliefert wird der DEEBOT X2 COMBO samt innovativer All-in-One-Basisstation mit doppelter Staubabsaugung, die seinen Nutzern lästige Aufgaben wie das Aufladen, Entleeren, Nachfüllen und vielem mehr abnimmt. Neben dem fortschrittlichen Mopp-Reinigungssystem, das heißes Wasser zum Waschen des Mopps und heiße Luft zum Trocknen verwendet, bietet die kompakte, elegante Station eine praktische Absaugfunktion ohne dass man sich die Hände schmutzig macht. Nach getaner Arbeit fährt der DEEBOT zurück zur Station, entleert, reinigt und lädt sich automatisch für die nächste Aufgabe auf. Ist der Nutzer mit dem Handstaubsauger fertig, kann er ihn einfach wieder in die Station stellen und auch der Handstaubsauger wird automatisch in den Staubbeutel der Basisstation entleert. Bequemer geht es nicht!Fensterreinigungsroboter WINBOT W2 OMNI erreicht selbst schwierigste BereicheDer WINBOT W2 OMNI ist eine nutzerorientierte Lösung für eine traditionell oft zeitaufwendige, teilweise herausfordernde Aufgabe. Beim Säubern geht er besonders zielgerichtet vor: Der WINBOT W2 OMNI nutzt zur streifenfreien und rückstandslosen Reinigung das intelligente Navigationssystem WIN-SLAM 3.0. Es garantiert eine gleichmäßige Reinigung von Kante zu Kante und ermöglich eine nahtlose Bewegung um Hindernisse herum. Seine exklusive Weitwinkel-Sprühtechnologie mit drei Düsen löst den Schmutz und deckt die Fensterfläche gleichmäßig ab, ohne zu tropfen. Das Steigsystem des WINBOT W2 OMNI ist mit rutschfesten, staubabweisenden 3-Punkt-Laufflächen und einem intelligenten Schwerkraftausgleich ausgestattet. Er ermöglicht es dem Roboter, gleichmäßig über die Fenster zu fahren - in Kombination mit dem 10-stufigen Schutzsystem des WINBOT W2 OMNI gehören jegliche Sorgen beim Fensterputzen der Vergangenheit an.Der WINBOT W2 OMNI ist so konzipiert, dass er sich an verschiedene Fensterkonstruktionen anpassen kann, darunter bodentiefe, kleine, rahmenlose und gekippte Fenster oder Spiegel. Er kann sich mithilfe von vier neuen Reinigungsmodi auch an verschiedene Reinigungssituationen anpassen: "Schnell", "Tief", "Punkt" und "Benutzerdefiniert". Während sich der Schnellmodus perfekt für die tägliche Reinigung eignet und mit einem einzigen Wisch hocheffizient ist, beinhaltet der Tiefenmodus eine Kantenreinigung, die sicherstellt, dass beim Wischvorgang keine Stelle ausgelassen bleibt. Der Spot-Modus wurde für hartnäckige Stellen konzipiert, im Custom-Modus kann der Benutzer bestimmen, wo der WINBOT reinigen soll. Ganz gleich, welcher Modus oder welches Bedürfnis: Der WINBOT W2 OMNI meistert jede Herausforderung auf Tastendruck und revolutioniert die Fensterreinigung auch dank eines benutzerfreundlichen und multifunktionalen Designs neu. Die Multifunktionsstation im Kofferformat ist mit Fallschutzmechanismen, einem eingebauten Akku für den netzunabhängigen Einsatz im Innen- und Außenbereich, einem Verbundseil, das mehrere Kabel überflüssig macht, ausgestattet. Hinzu kommt eine automatische Aufwicklung, die eine schnelle Einrichtung und problemlose Reinigung garantiert. Das optimierte Luftkanaldesign der Station mit vier versetzten Trennwänden und reduzierter Luftstromgeschwindigkeit sorgt für leise Vorgänge, was durch schallabsorbierende Baumwolle zusätzlich verstärkt wird.Mähroboter GOAT GX 600 mit Hindernisvermeidung und intelligenter NavigationDer GOAT GX 600 ist der erste Mähroboter mit kombinierter Vision- und SmartMove-Technologie, die automatisch natürliche Rasengrenzen durch Berechnung von Gras und Nicht-Grasflächen wie Pflastersteinen und Gehwegen unterscheiden kann. Während die meisten Mähroboter mit "bump and run" oder Grenzeinstellungen arbeiten, verwendet der GOAT GX 600 die branchenführende AIVI 3D-Hindernisvermeidungstechnologie von ECOVACS, die herumliegende Gegenstände, aber auch Mensch und Tier vor Schäden bewahrt.Wie die Hausreinigung ist auch die herkömmliche Rasenpflege zeitaufwändig. Mit dem GOAT GX 600 können Hausbesitzer die Vorzüge eines vollautomatischen Rasenmähsystems kennenlernen, das keine Einrichtung oder physische Grenzeinstellungen und nur minimalen Wartungsaufwand erfordert. Mit der Roboterintelligenz von DEEBOT, beispielsweise die Hindernisvermeidung und Navigation, hat ECOVACS den GOAT GX 600 so entwickelt, dass er immer dann arbeitet, wenn seine Nutzer es möchten - egal, ob sie zuhause oder unterwegs sind. Die klassische Rasenpflege im Zwei-Wochen-Rhythmus entfällt, denn der GOAT GX 600 arbeitet auf Abruf.Der brandneue GOAT GX 600 wird mit einer Ladestation für den Außenbereich geliefert, die als Homebase dient. 