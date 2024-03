Audretsch will mehr Mut für schuldenfinanzierte Investitionen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch hat die Ampelkoalition mit Blick auf den Bundeshaushalt 2025 aufgefordert, mehr Mut zu einer höheren Neuverschuldung für Zukunftsinvestitionen aufzubringen. "Wir wollen für eine neue wirtschaftliche Dynamik sorgen und unser Land modernisieren", sagte Audretsch der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Wir können den Klimaschutz stärken, gut bezahlte Jobs schaffen und unseren Wohlstand erneuern, wenn wir uns trauen, jetzt in unsere Zukunft zu investieren."Es sei gut, dass immer mehr die Notwendigkeit erkennen würden, dass man jetzt handeln müsse.

"Die Wirtschaftsweisen, Unternehmen, Gewerkschaften. Auch viele Ministerpräsidenten der CDU wissen, wir müssen Deutschland jetzt fit für die Zukunft machen", sagte der Grünen-Politiker.Seine Partei habe einen kreditfinanzierten Deutschland-Investitionsfonds und die Reform der Schuldenbremse vorgeschlagen. "Wir haben die Chance, gemeinsam auch für Investitionen vor Ort in den Ländern und Kommunen zu sorgen, in Schulbauten, in Busse und Bahnen, in sozialen Wohnungsbau oder die Digitalisierung der Verwaltung", sagte Audretsch.

Foto: