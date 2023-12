Audioboom Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Audioboom-Aktie liegt bei 12,84, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation mit einer "Neutral"-Einstufung gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audioboom-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 10,46 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 49,44 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Audioboom verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Audioboom wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während an insgesamt nur zwei Tagen eine überwiegend neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Aktuell zeigen sich die Anleger auch vor allem an den positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Audioboom auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.