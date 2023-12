Audioboom Aktie: Es wird konkret!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Audioboom diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Audioboom, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Audioboom konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Audioboom auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Audioboom-Aktie von 295 GBP eine Entfernung von +18,3 Prozent vom GD200 (249,36 GBP) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 190,69 GBP, was zu einem Abstand von +54,7 Prozent führt und somit auch ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Audioboom-Aktie beträgt aktuell 3, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine längerfristigere Betrachtung, die darauf hinweist, dass Audioboom weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Audioboom somit ein "Gut"-Rating.