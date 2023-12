Audio Pixels Holdings wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Die australische Firma Audio Pixels schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter eine niedrige Dividendenrendite von 0 % aus. Dies liegt 6,5 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 6,5 %. Daher fällt die Bewertung des Ertrags als "Schlecht" aus.

In den letzten beiden Wochen wurde Audio Pixels von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der Schlusskurs der Audio Pixels-Aktie vom letzten Handelstag (8,44 AUD) sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt (10,2 AUD, -17,25 % Unterschied) als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt (9,05 AUD, -6,74 % Abweichung) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus technischer Analyse.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Audio Pixels. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Audio Pixels somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigen Dividendenrendite und der negativen charttechnischen Analyse, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien als "Gut" und "Neutral" eingestuft werden.