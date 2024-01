Audio Pixels Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Audio Pixels hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 37,13 Prozent aufweist, liegt Audio Pixels mit 48,42 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Audio Pixels bei 8,16 AUD liegt, was eine Entfernung von -19,45 Prozent vom GD200 (10,13 AUD) bedeutet. Der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 8,79 AUD, was einem Abstand von -7,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung durch Anleger spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Audio Pixels auf sozialen Plattformen neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Audio Pixels-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Buzz.