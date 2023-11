Audio Pixels Holdings Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Dividende: Investoren in die Aktie von Audio Pixels können derzeit keine Dividende erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter zu einem geringeren Ertrag von 6,51 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik des Konzerns daher als "Schlecht" bewertet wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Audio Pixels-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,2 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Audio Pixels.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Audio Pixels in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was der Aktie eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Audio Pixels wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.

Technische Analyse: Mit einem Kurs von 9,4 AUD liegt die Audio Pixels-Aktie derzeit +3,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.