Audio Pixels Holdings Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Audio Pixels zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,25 AUD einen Abstand von -18,56 Prozent zum GD200 (10,13 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Auch der GD50, der den mittleren Kurs über 50 Tage angibt, liegt mit 8,81 AUD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete Audio Pixels in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,2 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 38,1 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -56,3 Prozent. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit 0,49 Prozent über der von Audio Pixels, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Audio Pixels als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 65,14 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.