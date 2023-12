Audio Pixels Holdings Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Die Audio Pixels-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,14 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,2 AUD, was einem Unterschied von -19,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 8,87 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,55 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Audio Pixels nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Audio Pixels liegt bei 0 Prozent, was 6,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Audio Pixels eine Rendite von -21,5 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 23,39 Prozent liegt die Aktie mit -44,89 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.