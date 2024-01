Audio Pixels Holdings Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Die Diskussionen rund um Audio Pixels auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen geäußert, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung insgesamt positiv ist. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Audio Pixels in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Audio Pixels derzeit als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 10,13 AUD, während der Kurs der Aktie bei 8,16 AUD liegt, was einer Abweichung von -19,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,74 AUD zeigt eine Abweichung von -6,64 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf Dividendenzahlungen schüttet Audio Pixels derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Dieser Unterschied von 6,35 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Audio Pixels im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was 11,18 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", die eine mittlere jährliche Rendite von 38,66 Prozent aufweisen, liegt Audio Pixels sogar um 49,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.