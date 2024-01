Audio Pixels Holdings Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Audio Pixels Holdings":

Die Technologieunternehmen Audio Pixels weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,52 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Audio Pixels mit -18,2 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 30,28 Prozent, während Audio Pixels lediglich 48,48 Prozent erreichte. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Audio Pixels liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 zeigt eine neutrale Situation an, da er bei 55 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Audio Pixels-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.