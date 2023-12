Audio Pixels HoldingsADR-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Analyse von Audio Pixels zeigt, dass sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Audio Pixels eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Audio Pixels im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 64,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für Audio Pixels hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audio Pixels-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,2 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,49 AUD liegt, was einem Unterschied von -16,76 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse verschiedene "Schlecht"-Bewertungen für Audio Pixels, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien als auch in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index und technische Analyse. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.