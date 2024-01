Audio Pixels HoldingsADR Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Audio Pixels-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt bei 8,16 AUD, was einer Entfernung von -19,45 Prozent vom GD200 (10,13 AUD) entspricht. Auch im Vergleich zum GD50 von 8,79 AUD, was einem Abstand von -7,17 Prozent entspricht, wird ein schlechtes Signal für den Aktienkurs angezeigt. Somit wird der Kurs der Audio Pixels-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Audio Pixels mit -11,29 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 37,13 Prozent aufweist, liegt Audio Pixels mit 48,42 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde die Aktie in den Diskussionen der Anleger weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Audio Pixels-Aktie ein "Gut"-Rating für das Sentiment und Buzz.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.