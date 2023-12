Audio Pixels HoldingsADR Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Audio Pixels wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Audio Pixels im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,48 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Audio Pixels als neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Audio Pixels-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,45, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,48, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Audio Pixels langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.