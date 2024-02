Audio Pixels HoldingsADR Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Audio Pixels zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Dies führt zu einer Gesamteinstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Audio Pixels-Aktie zeigt einen Wert von 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (63,67) weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Audio Pixels.

In Bezug auf die Dividende liegt Audio Pixels mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (6,25 %) niedriger, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 6,25 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Audio Pixels aufgrund der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index und der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt.