Audio Pixels HoldingsADR Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Audio Pixels hat im vergangenen Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -21,5 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 23,39 Prozent verzeichnete, schnitt Audio Pixels mit einer Rendite von 44,89 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Audio Pixels in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität im Netz aufgewiesen hat. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein technischer Indikator, zeigt, dass die Audio Pixels-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (54) als auch der RSI der letzten 25 Tage (60,5) weisen darauf hin, dass die Aktie keine übermäßigen Schwankungen aufweist.

Aus einer technischen Analyse heraus ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage für die Audio Pixels-Aktie bei 10,14 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,2 AUD lag, was einem Unterschied von -19,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit ein "Schlecht"-Rating für die Audio Pixels-Aktie.