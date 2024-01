AudioEye Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Audioeye wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was eine "Neutral"-Wertung zur Folge hat.

Langfristig gesehen wird die Audioeye-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 10 USD festgesetzt, was eine positive Performance von 121,24 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Aktie von Audioeye als neutral an, mit einem RSI7-Wert von 49,37 und einem RSI25-Wert von 46,89, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was auch zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.