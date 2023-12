AudioEye Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und in letzter Zeit hat die Aktie von Audioeye viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, was dazu geführt hat, dass der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Audioeye beschäftigt hat. Aufgrund dieser Entwicklungen ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Einschätzungen der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 2 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Audioeye liegt im Durchschnitt bei 10 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 142,72 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Audioeye vor.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,35 USD für den Schlusskurs der Audioeye-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,12 USD, was einer negativen Abweichung von 22,99 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Audioeye aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Daher erhält Audioeye von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet wird, während die Einschätzungen der Analysten und die technische Analyse ebenfalls auf eine negative Entwicklung hindeuten.