AudioEye Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Audioeye betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,97 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -12,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz ergibt sich für Audioeye ein insgesamt "Schlecht"-Rating. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Audioeye diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Audioeye daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des Anleger-Sentiments.