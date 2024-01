AudioCodes Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an drei Tagen überwiegend negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Audiocodes. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Langfristig betrachtet wird die Einschätzung der Audiocodes-Aktie von Analysten als "Neutral" angesehen. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich insgesamt auf 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Audiocodes im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 20 USD, was einer erwarteten Performance von 70,07 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 11,76 USD vorliegt. Die Gesamteinschätzung der Analysten erhält von der Redaktion das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Audiocodes-Aktie mit 11,76 USD um +14,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,3 USD abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 11,11 USD liegt mit einem Plus von +5,85 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Audiocodes-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -33,13 Prozent erzielt, was 44,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (11,53 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -2,09 Prozent, und Audiocodes liegt aktuell 31,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.