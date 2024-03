AudioCodes Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Audiocodes wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Audiocodes im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,43 Prozent erzielt, was 500,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,62 Prozent, und Audiocodes liegt aktuell 5,81 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analytiker haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend gute Einschätzungen für Audiocodes abgegeben, was zu einer positiven Gesamtempfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 23 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Audiocodes liegt bei 81,4, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der langfristigere RSI25 liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.