AudioCodes Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Audiocodes haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsintensität blieb jedoch im Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führte.

Im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche erzielte Audiocodes in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 22,86 Prozent, da der Aktienkurs um 27,09 Prozent gefallen ist. Im Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Audiocodes um 26,84 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von 12,25 Prozent, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 18,56 Prozent, was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.