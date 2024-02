AudioCodes Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Audiocodes wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Bei der Analyse der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten gering war, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was das Gesamtbild weiter verschlechtert. Insgesamt erhält die Aktie von Audiocodes daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Audiocodes in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -34,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 611,73 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Audiocodes liegt bei 61,98 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 37,65 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Audiocodes derzeit +9,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +28,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.