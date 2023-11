AudioCodes Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse von Aktien umfasst die Verwendung von Trendfolgeindikatoren, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf verschiedenen Zeiträumen betrachtet werden kann. Für die Aktie von Audiocodes liegt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 10,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,45 USD liegt, was einer Abweichung von +5,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,58 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, mit einer Abweichung von +19,52 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Audiocodes daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass insgesamt eine "Neutral"-Einstufung vorliegt, basierend auf einer Kaufempfehlung, keiner neutralen Haltung und einer negativen Bewertung in den letzten 12 Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Audiocodes, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einer positiven Entwicklung von 74,67 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung bezüglich Audiocodes in den vergangenen vier Wochen positiver geworden ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Audiocodes mit anderen Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche zeigt sich jedoch eine Underperformance von -43,21 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg von 21,08 Prozent bei ähnlichen Unternehmen. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor ergibt sich ebenfalls eine Unterperformance von 55,15 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Audiocodes eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.