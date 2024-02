Audinate Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Audinate. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Audinate daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen zu Audinate überwiegen. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Audinate bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 5,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Audinate-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Audinate eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audinate-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +59 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.