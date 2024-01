Audinate Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Audinate als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Audinate-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,65, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,16, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Audinate zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus der technischen Analyse der vergangenen 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 11,66 AUD für den Schlusskurs der Audinate-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,1 AUD, was einer Abweichung von +46,66 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (14,86 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +15,07 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Audinate also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass zuletzt vor allem positive Meinungen zu Audinate in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Audinate, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut".