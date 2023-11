Audi-Gesamtbetriebsrat kürt Schlagbauer zum Vorsitzenden

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der neue Betriebsratschef des Audi-Stammwerks in Ingolstadt, Jörg Schlagbauer, ist am Freitag auch zum Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats gewählt worden. Der 46-jährige Industriekaufmann und Betriebswirt tritt die Nachfolge von Peter Mosch an, der sein Amt nach 17 Jahren niedergelegt hatte.

Höchste Priorität habe "die Entwicklung und Auslastung der heimischen Standorte" Neckarsulm und Ingolstadt, sagte Schlagbauer. "Wir brauchen langfristige Planungssicherheit bei den Produkten, die dafür notwendigen Investitionen und eine technologisch hochwertige Produktpalette."

Stellvertretender Chef des Gesamtbetriebsrats bleibt der Neckarsulmer Betriebsratschef Rainer Schirmer. Die Arbeitnehmervertreter forderten vom Vorstand der VW -Konzerntochter eine Modernisierungsoffensive zur Entwicklung der Standorte, eine nachhaltige Auslastung durch zukunftsfähige Modelle und den verstärkten Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder bei Audi. Schlagbauer ist seit 2002 Mitglied im Betriebsrat, seit Oktober Vorsitzender des Gremiums in Ingolstadt und gehört auch dem Aufsichtsrat der Audi AG an./rol/DP/jha