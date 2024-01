Audi-Betriebsratschef Schlagbauer jetzt Vize im Aufsichtsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Audi-Gesamtbetriebsratschef Jörg Schlagbauer ist zum stellvertretenden Aufsichtsratschef der Volkswagen -Tochter gewählt worden. Das teilte der Betriebsrat am Mittwoch mit. Schlagbauer folgt damit auch in dieser Funktion Peter Mosch, der beide Mandate niedergelegt hatte.

Audi brauche Investitionen in die Standorte, in innovative Produkte und in die Beschäftigten, um dem Slogan "Vorsprung durch Technik" neuen Glanz zu verleihen, sagte Schlagbauer und forderte, der digitale und ökologische Umbau des Unternehmens dürfe "die soziale Sicherheit der Beschäftigten nicht außer Acht lassen. Der Mensch steht für uns an erster Stelle."

Der Industriekaufmann und Betriebswirt gehört seit 2006 dem Aufsichtsrat an und ist seit vergangenem Herbst Betriebsratschef im Stammwerk Ingolstadt und Gesamtbetriebsratschef von Audi. Aufsichtsratsvorsitzender ist der Volkswagen-Rechtsvorstand Manfred Döss. Dem Gremium gehören je zehn Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer an. In Deutschland arbeiten 54 000 Beschäftigte für Audi, weltweit 87 000./rol/DP/men