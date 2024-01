Audeara Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI für Audeara liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt, dass der RSI für Audeara bei 52 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass Audeara eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Audeara in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audeara-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,029 AUD liegt, was einer Differenz von -27,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,03 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Audeara-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.