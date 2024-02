Audeara Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Audeara-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 0,04 AUD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,03 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -25 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,03 AUD, was die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im üblichen Bereich liegt, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit wird die Audeara-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Audeara-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 einen Wert von 48, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Audeara gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.