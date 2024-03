Audeara Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Anlegerstimmung gegenüber Audeara war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Audeara daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Audeara wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Audeara-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,04 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,045 AUD, was einer positiven Abweichung von 12,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Audeara-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 46,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Audeara-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.