Audeara Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Audeara wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Audeara-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 64,29), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Audeara insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Audeara in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse ist Audeara mit einem aktuellen Kurs von 0,029 AUD -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -27,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Audeara in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" für die Aktie.