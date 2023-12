Audeara Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Internet kann die Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien haben wir bei Audeara eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Audeara im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei Audeara bei 22,22, und der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 23,08, woraus eine Einstufung als "Gut" resultiert.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Audeara aktuell bei 0,04 AUD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt bei 0,037 AUD und hat damit einen Abstand von -7,5 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +23,33 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".