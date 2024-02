Audeara Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Audeara ist negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten überwiegend negative Themen die Gespräche, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Audeara-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -17,5 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Audeara überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der langfristige RSI zeigt jedoch eine neutrale Einstufung. Somit erhält das Audeara-Wertpapier insgesamt eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.