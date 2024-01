Audeara Aktie: Es gibt was neues!

Die Audeara-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -27,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben einen Wert von 50 bzw. 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigen die sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung. Die Anleger diskutierten in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Während es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, diskutierten die Anleger auch nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.