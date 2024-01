Audeara Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien von Audeara wird nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Audeara zeigte die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Audeara weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird dem Unternehmen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den sozialen Medien häufen sich derzeit die positiven Meinungen über Audeara, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Audeara bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Audeara eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch erhält sie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für Audeara ein "Neutral"-Rating basierend auf der Diskussionsintensität, Anlegerstimmung, RSI und technischer Analyse.