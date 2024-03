Audeara Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Audeara-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen war die Stimmung neutral. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Audeara wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Audeara-Aktie ergibt einen Wert von 44,44 für den RSI7 (sieben Tage) und 42,86 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Audeara-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 AUD, was einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Audeara-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.