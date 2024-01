Auddia Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Anleger-Stimmung bei Auddia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie analysiert wurden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Auddia-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,39 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,252 USD liegt deutlich darunter (-35,38 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 0,24 USD. Somit liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+5 Prozent), wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Auddia-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist sie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Auddia zunehmend schlechter wird. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Auddia-Aktie gemäß der Analyse einen neutralen bis schlechten Bewertungsschnitt.